Москва, , 10:46 — REGNUM Завод французской компании Renault в Москве возобновил производство после корпоративного отпуска. Об этом 17 августа сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Renault Россия.

Плановый корпоративный отпуск начался на предприятии 3 августа. С 17 августа московский автозавод Renault возобновит работу в обычном режиме.

На предприятии собираются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.

Ранее появилась информация, что АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на всех своих производственных площадках с 17 августа после корпоративного отпуска.

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