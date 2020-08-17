с. Боровиха, , 10:43 — REGNUM В адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко направлено открытое обращение с призывом прекратить «кошмарить» бизнес специализированных предприятий по переработке биологически опасных отходов мясоперерабатывающего производства. Собственники ООО «Алтайкорм», которое близ села Боровиха Первомайского района перерабатывает кости животных в костную муку (продукт, необходимый для производства кормов для сельхозживотных), утверждают, что устранили все выявленные недостатки в работе, но поток жалоб и претензий на неприятный запах не прекращается. И это — несмотря на то, что предприятие добровольно прекратило работу. Но проблема не решена:

Виктор Томенко Официальный сайт Алтайского края

«Из-за сложившейся ситуации в Алтайском крае остро встал вопрос с переработкой и утилизацией мясо-костных отходов. Кости из колбасных цехов и мясоперерабатывающих заводов некуда девать. Приостановка деятельности ООО «Алтайкорм» почти на три месяца привела к критической ситуации. Крупнейшие компании региона, производители колбас и мяса — партнеры «Алтайкорма» (в их числе «Барнаульский пищевик», «Помарк», «Птицефабрика Молодежная», «Алтайские колбасы», «Союз», «МПК Алтай» и другие) — оказались в ситуации, когда оставшиеся работать цеха перегружены и не могут принять на переработку дополнительные объемы», — сказано в обращении.

В ООО «Алтайкорм» утверждают, что холодильники просто забиты костями. По мнению сотрудников данного предприятия, не исключено, что небольшие мясопереработчики, не имеющие холодильных камер для заморозки и хранения отходов, стали просто тайно вывозить и закапывать, а то и просто сваливать гниющую кость в лесополосы и овраги.

«Это подтверждают появляющиеся в социальных сетях снимки и видеозаписи свалок из останков животных. А ведь это в условиях столь жаркого лета может привести к вспышке различных инфекций, не говоря об элементарном загрязнении окружающей среды», — предупреждают авторы петиции, направленной в адрес алтайского губернатора.

Руководство компании признает: «Да, на некоторых небольших участках села неприятный запах есть, но он идет от очистных сооружений, нефтебазы, пивоварни и др. рядом расположенных производств, а не от производственного цеха «Алтайкорма». Это доказывает тот факт, что за период времени, пока мы не работали, продолжали поступать жалобы на запах — приезжали проверяющие, в том числе ночью, и убеждались, что всё оборудование простаивает, производство остановлено».

Кстати, ООО «Алтайкорм» утверждает, что во время остановки производства было закуплено новое оборудование, которое соответствует всем нормам и требованиям законодательства.

«Просим рассудить объективно. Если людям, которые живут недалеко от очистных сооружений, не нравится запах, разве власти переносят очистные сооружения? Нет. Люди знали, где селились. И запах от очистных сооружений убрать не в наших силах. Но мы делаем всё возможное, чтобы наше производство не добавляло хлопот жителям», — приводят довод в компании.

От губернатора они рассчитывают на понимание: «Приостановка производства привела к значительным убыткам в компании, из-за чего стабильный партнер и налогоплательщик, обеспечивающий жителей села работой, перестал приносить в казну доходы».