Ижевск, , 10:40 — REGNUM В арбитраж Удмуртии к «Ижевскому радиозаводу» поступил многомиллионный иск. Претензии саратовского научно-производственного предприятия «Алмаз» суд пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от АО «Научно-производственное предприятие «Алмаз» к ООО «Ижевский радиозавод» поступило 14 августа 2020 года. Сумма иска — 26 360 392,32 рубля.

Радиозавод работает в Ижевске с 1958 года и в 1998 году он получил статус базового предприятия Российского космического агентства. Предприятие представляет собой целую группу компаний.

В 2019 году группа участвовала в разработке десантного модуля космического аппарата «ЭкзоМарс-2020», разработав системы электроавтоматики. Помимо этого, оно сделало вклад в разработку первой в России бортовой системы видеоконтроля, которая прошла испытания на ракете-носителе «Союз-2.1а», стартовавшей с космодрома «Восточный» в Приамурье.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ижевский радиозавод» учреждено в декабре 2001 года. Его владелец — одноимённое акционерное общество. По открытым данным, в ООО работают почти 2 тыс. человек. Уставный капитал — 1,5 млн рублей.