Москва, , 10:37 — REGNUM На рынке нефти по-прежнему не происходит значимых изменений. Котировки продолжают тесниться в диапазоне, цепляясь за уровень $45 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Для более уверенного роста рынку не хватает драйверов, тогда как падение сдерживают ожидания восстановления спроса. На утренних торгах 17 августа нефть марки Brent расположилась в небольшом плюсе, слегка укрепляясь наряду с фондовыми площадками.

Пятничные данные Baker Hughes отразили сокращение нефтяных установок на четыре единицы — до 172 шт., достигнув нового минимума с июля 2005 года. Впрочем, в последнее время участники рынка мало реагируют на эту статистику, больше ориентируясь на общие факторы, где одним из главных поводов для беспокойства остаются перспективы восстановления мировой экономики с учетом продолжающейся пандемии.

Неопределенность в сырьевом сегменте и на мировых площадках в целом усиливает тот факт, что представители США и Китая перенесли торговые переговоры, которые должны были состояться в минувшие выходные.

Новая дата виртуальной встречи не назначена, и это усиливает сомнения инвесторов в готовности двух стран уладить конфликт, который вышел за пределы торговли и продолжает разрастаться, подрывая экономическое восстановление.

В ближайшей перспективе при отсутствии потрясений Brent продолжит консолидироваться, но, учитывая затяжную диапазонную торговлю, прорыв в том или ином направлении в случае появления значимого драйвера может оказаться весьма агрессивным», — предполагает эксперт.

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