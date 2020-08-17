Москва, , 10:36 — REGNUM По итогам июля 2020 года оборот с продажи транспортных средств на авторынке РФ составил 231,3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Данный результат превышает оборот, зафиксированный на рынке в июне текущего года (168 млрд рублей).

В июле 2020 года наибольший оборот с продаж новых автомобилей российским дилерам удалось получить с реализации кроссоверов Hyundai Creta. За 8125 таких авто было выручено в общей сложности 9,8 млрд рублей.

На втором месте разместилась ещё одна южнокорейская модель — Kia Rio. Продано их было 9700 единиц, на сумму 9,1 млрд рублей. На третьей строчке находится Lada Vesta с результатом 10 516 реализованных машин (7,7 млрд рублей).

Пятёрку лидеров в модельном рейтинге замыкают соответственно кроссовер Toyota RAV4 (3285 ед.; 7,2 млрд рублей) и Kia Sportage (4007 ед.; 6,7 млрд рублей).

За первые семь месяцев 2020 года денежный оборот на автомобильном рынке России достиг отметки в 1,1 трлн рублей.

Напомним, с января по июнь нынешнего года на приобретение новых легковых авто жители России потратили 997,4 млрд рублей, что на 16,4% меньше, чем год назад.

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