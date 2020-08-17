Чебоксары, , 10:26 — REGNUM В Чебоксарах проблемный многоэтажный дом по улице Гражданская, 6, застройщиком которого является ООО «Кратонстрой» (ныне — банкрот), выкупит некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Чувашской Республике». После приобретения долгострой будет обследован и планируется возобновить строительство. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С сайта Минстроя России Наш.дом.рф

Суд удовлетворил заявление фонда защиты прав дольщиков о приобретении проблемного объекта. Фонду передаётся земельный участок с расположенным на ним долгостроем, права на проектную документацию, права требования по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения и обязательства застройщика перед дольщиками.

«Установить соотношение стоимости прав застройщика — ООО «Кратонстрой» на земельный участок (кадастровый номер — 21:01:010602:449), расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 6, права аренды на земельный участок (кадастровый номер — 21:01:010602:450) с находящимися на них неотделимыми улучшениями, включая объект незавершенного строительства […], — 113 682 100 руб. и совокупного размера требований участников строительства, включенных в реестр требований участников строительства, — 137 693 572 руб. в размере — «— 24 011 472 руб.», — говорится, в частности, в решении Арбитражного суда Чувашии.

В министерстве строительства республики отмечают, что в настоящее время фонд защиты прав дольщиков ведет работу по оформлению прав на указанные объекты для последующего обследования дома, корректировки проектной документации и оформления разрешительной документации для возобновления строительства.

По данным Минстроя России, в данном доме насчитывается 73 квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года между ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» и республиканским Фондом подписаны соглашения о финансировании завершения строительства двух объектов — ООО «Победа» и ООО «Кратонстрой» на общую сумму 380,6 млн рублей. Заявления о намерении стать приобретателем прав на незавершенные строительные объекты были направлены в Арбитражный суд Чувашии.

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