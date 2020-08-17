Чебоксары, 17 августа 2020, 10:26 — REGNUM В Чебоксарах проблемный многоэтажный дом по улице Гражданская, 6, застройщиком которого является ООО «Кратонстрой» (ныне — банкрот), выкупит некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Чувашской Республике». После приобретения долгострой будет обследован и планируется возобновить строительство. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Суд удовлетворил заявление фонда защиты прав дольщиков о приобретении проблемного объекта. Фонду передаётся земельный участок с расположенным на ним долгостроем, права на проектную документацию, права требования по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения и обязательства застройщика перед дольщиками.
В министерстве строительства республики отмечают, что в настоящее время фонд защиты прав дольщиков ведет работу по оформлению прав на указанные объекты для последующего обследования дома, корректировки проектной документации и оформления разрешительной документации для возобновления строительства.
По данным Минстроя России, в данном доме насчитывается 73 квартиры.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года между ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» и республиканским Фондом подписаны соглашения о финансировании завершения строительства двух объектов — ООО «Победа» и ООО «Кратонстрой» на общую сумму 380,6 млн рублей. Заявления о намерении стать приобретателем прав на незавершенные строительные объекты были направлены в Арбитражный суд Чувашии.
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