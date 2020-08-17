Москва, , 10:23 — REGNUM В июле 2020 года самым продаваемым иностранным грузовиком в России стала машина шведской марки Scania. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за месяц в РФ было реализовано 382 грузовика — на 3,3% меньше, чем в июле год назад.

На втором месте в марочном рейтинге разместились грузовики бренда MAN. Дилеры продали эти грузовики в количестве 307 единиц (-25,5%). На третьем месте по популярности Mercedes-Benz. Таких грузовиков на российском авторынке было продано 248 экземпляров. Здесь падение составило 23%.

Далее по списку идут грузовики компаний: Volvo (241 ед.; — 49%) и Isuzu (219 ед.; +8,4%).

Напомним, в июле нынешнего года самым продаваемым новым грузовиком иностранной компании в РФ стал Mercedes-Benz Actros.

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