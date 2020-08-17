Москва, , 09:47 — REGNUM Суммарный оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос в июле на 12,9%. Об этом 17 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В июле оборот в этой сфере составил 891,6 млрд рублей, что больше показателей июня на 12,9%.

По словам вице-мэра столицы Владимира Ефимова, максимально высокий восстановительный рост в июле показали наиболее пострадавшие отрасли экономики. Так, сфера общественного питания за месяц увеличила показатели более чем на 87%, а индустрия гостеприимства — почти на 110%.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что в июле посещаемость торговых центров составила почти 80% от докризисных показателей.