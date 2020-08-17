Чебоксары, , 09:45 — REGNUM В Чувашии долги за поставленные энергоресурсы сократились на 2,2%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 августа, заявил на планёрке в правительстве глава республиканского минстроя Александр Героев.

По его словам, вопрос погашения просроченной задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы находится «на постоянном контроле правительства Чувашской Республики», рассматривается на заседании правительственной комиссии. Министр проинформировал, что в настоящее время просроченная задолженность организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, за поставленные ресурсы сократилась на 2,2% и составила на 1 августа 2,976 млрд рублей.

Александр Героев также подчеркнул, что разработан трёхлетний график погашения задолженности за поставленный природный газ, который направлен на согласование с «Газпромом».

Отметим, что по последним данным (на 7 июля) суммарная просроченная задолженность потребителей республики по договорам поставки газа для муниципальных нужд (без учёта госпошлин и неустоек) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизилась на 3,1% и составила 1218 млн рублей.