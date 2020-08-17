Барнаул, , 09:32 — REGNUM Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался о доходах за 2019 год. Согласно обнародованной декларации, он заработал 1,7 млн рублей — это примерно 146 тысяч в месяц. При этом у главы администрации нет даже своего жилья — он живет в доме в 230 кв. метров, оформленном на супругу, которая доход декларировать не стала.

Вячеслав Франк Пресс-центр мэрии Барнаула

Кстати, дом, в котором проживает Франк в Барнауле, больше, чем жилье президента России Владимира Путина, декларация о доходах которого также была опубликована на днях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно документу, главе государства принадлежит одна квартира в 77 кв. метров и в пользовании у него квартира в 153 кв. м.

Напомним, согласно исследованию сервиса «Авито.Работа», Барнаул стал третьим городом России по величине зарплат чиновников. Средняя чиновничья заработная плата в столице Алтайского края, по данным сервиса, составляет 40 тысяч рублей в месяц.

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