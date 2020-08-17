Ташкент, , 09:25 — REGNUM Общий объем международных железнодорожных перевозок в Узбекистане по итогам января — июля 2020 года составил 17,8 млн тонн, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает 17 августа издание UzDaily.

16 августа под руководством заместителя главы правительства Узбекистана Сардора Умурзакова состоялось совещание, посвященное реформированию транспортной отрасли республики.

Участники совещания отметили, что в отрасли наблюдается высокая монополизация, отсутствие конкурентной среды, непрозрачная система торфообразования, а также высокие эксплуатационные издержки и плохой уровень цифровизации.

По итогам совещания поручено разработать концепцию коренной реформы железнодорожного транспорта — в отрасль необходимо привлечь частных операторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Железнодорожный транспорт в Узбекистане ждет коренное реформирование