Ульяновск, , 09:29 — REGNUM В России внедорожники Ульяновского автозавода подорожали на 2 тыс. рублей или 0,1−0,3% от прежней цены. Об этом 17 августа сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, цена начальной версии внедорожника УАЗ «Хантер» теперь составляет 786 500 рублей, а спецверсия «Экспедиционный» обойдется за 1 058 900 рублей.

Теперь УАЗ «Пикап» в России можно купить за 909 500 рублей — это стоимость базовой комплектации Классик Fleet. Максимальная версия «Статус» с «автоматом» подорожала до 1 467 000 рублей.

Цена на УАЗ «Патриот» в начальной комплектации Классик Fleet составляет 897 000 рублей, а максимальная версия «Статус» стоит теперь 1 375 000 рублей. При этом стоимость спецверсий Antarctic Edition и Экспедиционный осталась неизменной.

Напомним, последний раз цены на машины УАЗ менялись в июне 2020 года. Тогда они выросли на 30 — 45 тыс. рублей в зависимости от комплектации и модели.

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