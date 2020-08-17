Томск, , 09:18 — REGNUM Власти Томской области изыскали в бюджете региона 132,7 млн рублей на оснащение областных и муниципальных образовательных организаций в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, разработанными в связи с эпидемией коронавируса. Как сообщает сегодня, 17 августа, официальный сайт региона, в преддверии нового учебного года это позволит обеспечить максимальную безопасность образовательного процесса для детей и педагогов, снизить риски заболеваемости.

«120,6 млн рублей мы направляем в школы, детские сады и детские учреждения дополнительного образования, 12,1 млн — в техникумы и колледжи. Областные субсидии получат все наши муниципальные образования», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Согласно решению регионального оперативного штаба, в школы, где учатся более полутора тысяч человек, будут приобретены тепловизоры, позволяющие на входе измерять температуру в автоматическом поточном режиме. В школы меньшей наполняемости, а также в детские сады и учреждения дополнительного образования будут приобретены бесконтактные инфракрасные термометры. Во все учреждения, включая техникумы и колледжи — дезинфицирующие и антисептические средства, рециркуляторы (оборудование для обеззараживания воздуха) и другие средства защиты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 августа в Томской области выздоровели 109 человек и скончались два пациента с коронавирусом. Оба входили в группу риска по тяжёлым хроническим заболеваниям.

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