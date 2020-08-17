Владивосток, , 09:11 — REGNUM По итогам июля 2020 года новый кроссовер Toyota RAV4 стал самым продаваемым автомобилем на рынке Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За месяц местные автолюбители купили 141 единицу модели Toyota RAV4, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом.

На втором месте по популярности в ДФО корейская модель Hyundai Сreta. Её дилерам в прошлом месяце удалось продать в количестве 140 экземпляров. Здесь наблюдается рост продаж на 27%. На третьем месте разместился ещё один «кореец» — Kia Rio (138 ед.; — 7%) .

Пятёрку лидеров в этом региональном рейтинге замыкают отечественные авто — УАЗ «Патриот» (121 ед.; +53%) и Lada 4×4 (90 экз.; +8%).

В общей сложности на Дальнем Востоке в июле текущего года было продано 2,1 тыс. единиц новых автомобилей — на 1% больше, чем в июле 2019 года.

Напомним, по итогам июля текущего года самой продаваемой моделью иностранного бренда в России стала Kia Rio. Её за указанный месяц приобрели 9700 российских автолюбителей — на 22% больше, чем год назад.

Читайте также: Обнародован топ-5 самых продаваемых в Москве новых авто