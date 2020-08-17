Якутск, , 09:12 — REGNUM За полгода жители Якутии получили более 5,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 17,3 млрд рублей. Количество заключённых сделок увеличилось, в сравнении с 2019 годом, на 12%, объём — на 31%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Национальном банке республики Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ.

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Рост ипотечного кредитования произошёл на фоне снижения процентных ставок по ипотечным кредитам с 10,48% в июне прошлого года до 6,13% к июлю текущего года. Почти половина объёма кредитов была выдана дольщикам в рамках льготных государственных программ. Всего заключено договоров на 8,5 млрд рублей.

Льготные кредиты под покупку собственного жилья уже получили порядка двух тысяч молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар.

Задолженность якутян по ипотеке на 1 июля составила 104,7 млрд рублей, с начала года она увеличилась на 7%. Доля просроченной задолженности в общем объёме — 0,7%. В прошлом году показатель находился на уровне 0,9%.

Средний размер ипотечного кредита якутянина — 3 млн рублей, средний срок погашения — 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в июле 2020 года отмечен рекордный спрос на новостройки. Объём предложения на рынке первичного жилья в областной столице снизился на 18%.