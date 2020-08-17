Москва, , 09:03 — REGNUM Стали известны регионы России, в которых бензин является максимально доступным для населения. Рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Москва.

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Так, согласно данным исследования РИА Новости, на Ямале на чистую среднюю зарплату автолюбители региона могут приобрести 2160 литров бензина АИ-92. В Москве этот показатель составил 1939 литров, на Чукотке —1727 литров, в Ненецком автономном округе — 1661 литр, в Магаданской области — 1626 литров.

Меньше всего автомобильного топлива могут позволить себе жители Северного Кавказа. Житель Дагестана на среднюю зарплату сможет приобрести 535 литров бензина, Карачаево-Черкесии — 550 литров, Кабардино-Балкарской Республики — 567 литров, Ингушетии — 574 литров.

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Как сообщало иа, по данным Росстата, в России за период с 3 августа по 10 августа средняя цена на литр бензина выросла на две копейки, или на 0,1%, по сравнению с предыдущей неделей и составила 45,66 рубля. Дизельное топливо за этот же период в среднем подешевело на одну копейку — до 48,04 рубля за литр. По состоянию на 10 августа средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,1 рубля, марки АИ-95 — 46,86 рубля, марки АИ-98 — 52,79 рубля.

По информации Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 33 центрах субъектов Федерации. Наиболее заметно он подорожал во Владивостоке — на 0,9%, Назрани — на 0,8%.

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