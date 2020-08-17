Тюмень, 17 августа 2020, 08:35 — REGNUM В Тюмени в июле 2020 года отмечен рекордный спрос на новостройки. Объём предложения на рынке первичного жилья в областной столице снизился на 18%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».
Эксперты «Этажёй» прогнозируют, что пик спроса на рынке первичного жилья ещё не пройден и текущая ситуация вполне может привести к дефициту ликвидных предложений на рынке новостроек.
По данным экспертов только за июль объём предложения на рынке первичного жилья в Тюмени сократился на две тысячи квартир, а их общее количество, несмотря на то, что за первые семь месяцев 2020 года на рынок было выведено на 45% больше квартир, чем годом ранее, приблизилось к аналогичному значению июля 2019 года.
Эксперт «Этажей» также отметил, что при такой высокой покупательской активности, на рынке первичного жилья в Тюмени не исключено возникновение дефицита ликвидных вариантов и ещё более стремительный рост цен.