Тюмень, , 08:35 — REGNUM В Тюмени в июле 2020 года отмечен рекордный спрос на новостройки. Объём предложения на рынке первичного жилья в областной столице снизился на 18%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».

Эксперты «Этажёй» прогнозируют, что пик спроса на рынке первичного жилья ещё не пройден и текущая ситуация вполне может привести к дефициту ликвидных предложений на рынке новостроек.

«За последние несколько месяцев мы отмечаем рекордный спрос на новостройки, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он выше на 52%. Большинство из них покупается по госпрограмме субсидированной ипотеки, причём высокую активность проявляют к жилой недвижимости областной столицы не только жители Тюмени, но и ХМАО и ЯНАО», — отметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По данным экспертов только за июль объём предложения на рынке первичного жилья в Тюмени сократился на две тысячи квартир, а их общее количество, несмотря на то, что за первые семь месяцев 2020 года на рынок было выведено на 45% больше квартир, чем годом ранее, приблизилось к аналогичному значению июля 2019 года.

«Естественно, что такой высокий спрос подогревает цены на первичное жильё. Однако средняя цена квадратного метра с начала года изменилась несущественно, прибавив всего около 3%. И причина здесь как раз в том, что в первом полугодии отмечался большой объём вывода на рынок новых предложений с минимальными стартовыми ценами. Если же рассматривать отдельно взятые локации, то в некоторых из них мы отмечаем более интенсивный рост, например, есть жилые комплексы, где только за последний месяц цена выросла на 4−5%», — добавил Сергей Зайцев.

Эксперт «Этажей» также отметил, что при такой высокой покупательской активности, на рынке первичного жилья в Тюмени не исключено возникновение дефицита ликвидных вариантов и ещё более стремительный рост цен.