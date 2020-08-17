Оренбург, , 08:31 — REGNUM Представитель губернатора Оренбургской области в Совете Федерации РФ Елена Афанасьева отчиталась о годовом доходе в 7,4 млн рублей, который увеличился по сравнению с 2018 годом (6,7 млн рублей).

Сенатор владеет долями земельного участка сельхозназначения, жилого дома и офисом. В пользовании имеет две квартиры площадью 129 кв. метров и 172 кв. метра. Стоит отметить, что перечень недвижимости остается неизменным с 2017 года.

Андрей Шевченко, представляющий в Совфеде интересы Законодательного собрания Оренбургской области, отчитался о доходе за 2019 год в размере 5,4 млн рублей. За 2018 год доход сенатора составил почти 7,7 млн. рублей. Сенатор имеет в пользовании нежилое помещение (65,1 кв. м.), а в собственности — автомобиль BMW Х5, снегоход, снегоболотоход и автоприцеп. На правах совместной собственности с супругой владеет земельным участком (1,1 тыс. кв. м.) и жилым домом (428 кв. м.). В пользовании супругов находится квартира площадью 97 кв. метров.

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