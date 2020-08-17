Москва, , 08:30 — REGNUM В южнокорейской компании Kia сообщили о завершении сертификации в России кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения. Информацию об этом распространила пресс-служба автопроизводителя.

По данным пресс-центра Kia, новинка оснащена бензиновым атмосферным двигателем MPI рабочим объёмом 2,5 литра. Производительность силового агрегата составит 180 «лошадей». Он будет сочетаться с 6-скоростной автоматической трансмиссией.

Также в линейке моторов новой Sorento будет дизельный 199-сильный движок CRDi. Его рабочий объём составит 2,2 литра. Агрегатироваться этот двигатель будет с 8-скоростным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Стоит отметить, что в зависимости от комплектации автомобиль будет иметь как передний привод, так и привод 4×4.

Автопроизводители предусмотрели для покупателей два варианта компоновки салона — с пятью и семью посадочными местами.

Ранее стало известно, что дилеры Kia в июле нынешнего года реализовали в России 18 038 автомобилей, что на 4,1% меньше, чем год назад.

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