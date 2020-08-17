Сыктывкар, , 08:33 — REGNUM Обсуждение вопросов развития спорта в республике Коми и строительства новых спортивных объектов проведет с чемпионами олимпийских игр (ОИ) региона 17 августа врио главы республики Владимир Уйба. Об этом 17 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации республики.

Также запланировано рассмотрение вопросов об увеличении дотаций на питание для спортсменов, создания лыжных баз в сельских районах республики и спортивного интерната для одаренных детей, как из городов, так и из районов.

Кроме того, в этот же день Владимир Уйба совершит инспекционную поездку в Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной, в ходе которой ознакомится с его работой и проведет обсуждение вопросов модернизации комплекса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 августа врио главы Коми Владимир Уйба выразил соболезнования всем родным, близким и коллегам погибших на шахте «Воргашорская» в Воркуте.