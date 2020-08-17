Берлин, , 08:20 — REGNUM В Германии изучается возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». Об этом в интервью RT Deutsch заявил глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, недопустимо, чтобы одна страна предписывала другой как решать вопрос собственного энергообеспечения, поскольку это «противоречит любым разумным отношениям».

«Следующая мера, которую мы тоже обсуждаем, связана с тем, чтобы затронуть этот вопрос и на уровне ООН. А затем, возможно, подать жалобы в соответствующие суды», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники в Берлине сообщали, что американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили руководству компании Faehrhafen Sassnitz GmbH серьёзными последствиями в случае, если она немедленно не прекратит использовать порт Мукран в качестве логистической базы для «Северного потока — 2».

В правительстве Германии, в свою очередь, заявили, что поддерживают контакты с фирмами, которым Соединённые Штаты грозят введением санкций.