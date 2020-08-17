Чебоксары, , 08:15 — REGNUM В 2019 году из депутатов Госдумы от Чувашии больше всех заработал председатель комитета Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») — свыше 6,3 млн рублей. Также его доходы за год выросли больше, чем у других, — на 15%. Меньше всего заработал его коллега по партии Игорь Моляков (1,3 млн рублей), который перешёл работать в Госдуму в феврале 2020 года. В среднем рост составил 12,5%. Самой богатой среди жён чувашских политиков осталась супруга единоросса Николая Малова, заработавшая почти 19,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по итогам 2019 года.

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, бессменный лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов задекларировал по итогам прошлого года 5 686 030,87 рубля, что на 600,36 тыс. рублей (или на 11,8%) больше уровня 2018 года. Его супруга заработала на 45 тыс. рублей меньше, указав 277 728,28 рубля.

В списке собственности изменений у супружеской четы нет: депутат указал квартиру (77,3 кв. м), земельный участок (300 кв. метров), иномарку Renault Fluence. В общедолевой собственности находится квартира (71,2 кв. м), на праве пользования — служебная квартира (85,7 кв. м). Супруга является собственником садового земельного участка (500 кв. м) и квартиры (60,9 кв. м).

Глава регионального отделения единороссов Алена Аршинова заработала в прошлом году 5 630 193,57 рубля. Её доход увеличился на 553,6 тыс. рублей, или на 10,9%. В остальном без изменений: указана служебная квартира (77 кв. метров) и квартира в пользовании (63,8 кв. метра).

Два других единоросса, Николай Малов и Леонид Черкесов, задекларировали соответственно 5 419 023 рубля и 5 407 589,31 рубля. Доходы Малова выросли за год на 614,5 тыс. рублей (или на 12,8%), Черкесов заработал на 570,4 тыс. рублей больше (рост на 11,8%).

Супруга Малова по-прежнему является самой богатой среди жён чувашских госдумовцев: за год её доходы возросли на 1,8 млн рублей и достигли 19 749 089,47 рубля. Супруга Черкесова заработала 1 314 594,82 рубля.

Николай Малов, как и в 2018 году, владеет земельным участком (1200 кв. м), жилым домом (142,21 кв. м), пользуется служебной квартирой (86,4 кв. м). Что касается супруги, то в её пользовании (на праве аренды) появились нежилые помещения в торговом центре площадью 1550 кв. метров, в остальном — без изменений: её принадлежат земельный участок (38 965 кв. м) и квартира (47,1 кв. метра), в долевой собственности находятся квартира (149,4 кв. метра) и нежилое помещение (24,9 кв. метра). На праве аренды находятся три нежилых помещения (66,12; 477,9 и 172,6 кв. м), автостоянка с объектом придорожного сервиса (11 946,1 кв. м), две водные скважины и здание охранника.

Леониду Черкесову, как и год назад, принадлежат жилой дом (306,3 кв. метра), земельный участок для обслуживания индивидуального жилого дома (1017 кв. метров), квартира (65,1 кв. метра) и гаражный бокс (19,5 кв. метра), в долевой собственности находятся участок под ЛПХ (площадью 5381 кв. м) и дом (26 кв. м). Площадь служебной квартиры составляет 152,3 кв. м. Супруга является владельцем квартиры (99,5 кв. м) и иномарки Nissan Qashqai.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») получил в прошлом году 6 304 389,27 рубля. Это на 820,35 тыс. рублей (или на 15%) больше, чем было в 2018 году. Годовой доход супруги увеличился на 27,7 тыс. рублей и достиг 2 329 132,82 рубля.

Что касается недвижимости, то у депутата появилась в безвозмездном пользовании квартира вдвое просторнее, чем была в 2018 году, — площадью 173,9 кв. м. Как и ранее, парламентарий является владельцем садового и земельного участков (соответственно 500 и 663 кв. м), жилого дома (56,4 кв. м) и иномарки Volkswagen Tiguan, в общедолевой собственности находятся квартира (145,7 кв. м) и гараж площадью (25,3 кв. м).

Справоросс Игорь Моляков задекларировал 1 352 307,89 рубля. Ему принадлежат земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (1502 кв. м), жилой дом (164,8 кв. м), квартира (30,2 кв. м), а также автомобили Nissan Maxima и ВАЗ 2109. Супруга за год получила 101 409,12 рублей дохода.

Напомним, Моляков в феврале 2020 года сменил в Госдуме Олега Николаева, который был назначен врио главы Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы сенаторов от Чувашии за год значительно возросли. Вадим Николаев указал 6,77 млн рублей, Николай Федоров — 6,46 млн рублей, их доходы за год выросли соответственно на 20,1% и 24,74%.

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Напомним, доходы президента России Владимира Путина за 2019 год составили 9 726 595 рублей, это на 1,1 млн рублей (или на 12,5%).

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