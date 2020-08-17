Москва, , 08:11 — REGNUM По итогам дня 14 августа рубль незначительно укрепился к доллару США и небольшим снижением закрылся против единой валюты. Основное влияние на внутренний рынок оказывала динамика цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

При снижении цен марки Brent до $44,46 рубль ослаблялся к доллару до 73,49 руб. С повышением нефтяных котировок он отыграл все потери и вышел в плюс. Пара доллар/рубль снизилась на 0,09%, до 72,87 руб., фунт/рубль — на 0,02%, до 95,37 руб.

Пара евро/рубль поднялась на 0,06%, до 86,25 руб. Рубль закрылся в минусе против единой валюты, так как она на американской сессии подорожала против многих основных валют.

Инвесторы избегали доллара, обратив внимание на другие валюты, экономики которых в настоящее время превосходят экономику США с точки зрения борьбы с пандемией коронавируса. Опубликованная американская статистика оказала слабое влияние на доллар .

Сегодня, 17 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше $45. Рынки открылись снижением по индексу доллара (-0,13%) и ростом по фондовым индексам.

В выходные дни должна была пройти видеоконференция между США и КНР для обсуждения торгового соглашения между сторонами. Встреча была перенесена на более поздний срок без указания конкретной новой даты.

Сегодня на Форекс курс доллара торгуется на уровне 72,78 руб. Цена в очередной раз находится у поддержки 72,70. Учитывая, что важных данных в понедельник не выходит, то у продавцов на европейской сессии будет возможность закрепиться ниже 72,70 руб.

В рамках нисходящей коррекции продавцам доллара открыта дорога к 71,85. давление на рубль усилится при росте курса доллара выше 73,90 руб.

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