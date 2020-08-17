Пермь, , 08:07 — REGNUM Согласно отчетам о доходах за 2019 год депутатов Госдумы РФ самый высокий доход среди депутатов от Пермского края имеет Александр Васильченко. Он задекларировал 46,1 млн рублей. Стоит отметить, что по доходу за 2018 год (32 млн рублей) парламентарий также лидировал среди своих пермских коллег.

Напомним, интересы Пермского края в Госдуме представляют семь депутатов. Игорь Сапко задекларировал годовой за 2019 год в размере 5,6 млн рублей (2018 год — 5 млн рублей), Игорь Шубин — 5,6 млн рублей (2018 год — 5 млн рублей), Андрей Исаев — 5,7 млн рублей (2018 год — 5 млн рублей), Дмитрий Сазонов — 5,4 млн рублей (2018 год — 4,8 млн рублей), Дмитрий Скриванов — 4,8 млн рублей (2018 год — 5 млн рублей), Алексей Бурнашов — 4,6 млн рублей (2018 год — почти 4,4 млн рублей).

Стоит отметить, в Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь 2020 года составила 37 013,6 рубля.

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