Пермь, , 07:37 — REGNUM Доходы сенаторов от Пермского края Алексея Пушкова и Андрея Климова за 2019 год выросли. Информацию о доходах и имуществе сенаторов обнародовал Совет Федерации РФ.

Алексей Пушков задекларировал годовой доход в размере 18,1 млн рублей. В собственности сенатора указан садовый участок (618 кв. м.), две квартиры (136,1 кв. м. и 195,7 кв. м.), здание (58 кв. м.) и два автомобиля (Mercedes Е230 и Jaguar XJ). Супруга сенатора отчиталась о доходе в 705,5 тыс. рублей. Она владеет дачным участком площадью 3 тыс. кв. метров, недостроенным жилым домом (1052 кв. м.) и квартирой (93,5 кв. м.).

Добавим, что доход Пушкова за 2018 год составлял почти 16,4 млн рублей, а его супруги — 228 тыс. рублей. Напомним, Алексей Пушков является представителем Законодательного собрания Пермского края в Совете Федерации с 2016 года.

Андрей Климов с 2012 года является представителем губернатора Прикамья в Совете Федерации и руководителем временной комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Он отчитался о годовом доходе в размере 6,6 млн руб. Сенатор имеет в собственности три земельных участка, два летних домика, 1\6 доли квартиры площадью 85,2 кв. метра и автомобиль Volkswagen Touareg. Супруга Андрея Климова отчиталась о доходе в размере 1,1 млн рублей. Она является владельцем земельного участка, квартиры и автомобиля Suzuki Vitara. В совместном собственности супругов находится квартира площадью 148,6 кв. метров, еще одна квартира площадью 131,5 кв. метров находится в совместном пользовании Климова, его супруги и несовершеннолетних детей.

Стоит отметить, за 2018 год доход Андрея Климова составлял чуть более 5 млн рублей.

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