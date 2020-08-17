Пермь, , 07:17 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин задекларировал доход за 2019 год в размере чуть более 3,8 млн рублей (с учетом иных доходов).

Махонин владеет квартирой площадью 124 кв. метра. В пользовании имеет жилой дом площадью 96 кв. метров, земельный участок — 2,4 тыс. кв. метров и две квартиры — 102 и 118,3 кв. метров.

Напомним, Дмитрий Махонин назначен врио главы Прикамья в феврале 2020 года. До этого он работал в Федеральной антимонопольной службе в Москве. В 2018 году доход Махонина составлял 2,4 млн рублей.