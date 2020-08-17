Пермь, , 07:05 — REGNUM Глава Перми Дмитрий Самойлов задекларировал доход за 2019 год в размере почти 6,9 млн рублей (с учетом иных доходов), в 2018 году доход градоначальника составлял чуть более 5 млн рублей.

Глава краевой столицы владеет двумя квартирами (87,1 кв.м. и 335 кв.м.), двумя автомобилями (Jeep Grand Cherokee 2006 и Audi Q7), а также долями гаража-бокса, нежилого помещения, двух земельных участков и двух квартир.

В 2018 году в собственности Дмитрий Самойлов находился еще жилой дом и земельный участок.