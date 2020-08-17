Москва, , 06:46 — REGNUM Департамент информационных технологий Москвы потребовал с поставщика телекоммуникационных услуг более 2,8 млрд рублей. Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает ОАО «Московская телекоммуникационная корпорация» (Комкор), передаёт ИА REGNUM.

Иск в арбитраж Москвы от департамента поступил 10 августа 2020 года. Сумма претензий — 2 811 750 746,05 рубля.

В конце мая департамент также обращался с иском, но на сумму 12,5 млн рублей. Его рассмотрят 6 октября.

На сайте компании уточняется, что она работает, в том числе, под торговой маркой «Акадо Телеком». Общество является крупным оператором в московском регионе. Оно создано в 1992 году. На сегодня суммарная протяжённость линий связи сети компании превышает 20,2 тыс. км в Москве и ближайшем Подмосковье.

ОАО было поставщиком по 2,1 тыс. госконтрактов на сумму 38 млрд рублей. При этом с департаментом компанию связывают свыше 30 контрактов на 30,5 млрд рублей.