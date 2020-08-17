Чебоксары, , 06:12 — REGNUM В Чувашии разработали программу по поддержке и развитию системы распространения печатной продукции с использованием нестационарных торговых объектов (НТО) на 2020−2022 годы. Соответствующее распоряжение подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленной дорожной карте, на министерство экономики возложен мониторинг состояния, количества НТО и анализ обеспеченности киосков по продаже печатной продукции. Совместно с органами местного самоуправления министерству поручено организовать работу «по предоставлению льготных условий по договорам на размещение НТО по продаже печатной продукции» и замену «устаревших конструкций на новые форматы».

Органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в реализации мероприятий программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2020 года Арбитражный суд Чувашии признал открытое акционерное общество «Чувашпечать» несостоятельным (банкротом). Киоски и павильоны предприятия планируют выставить на продажу.

Подробнее: Киоски «Чувашпечати» планируют выставить на торги