Казань, , 03:42 — REGNUM Арбитраж Татарии 15 декабря 2020 года планирует приступить к рассмотрению иска казанского ООО «ТТС Инжиниринг» к ЗАО Научно-производственное «БелТехСвязьДеталь МН» из Белоруссии. Истец требует возврата поставленного три года назад оборудования, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил ещё в середине марта 2020 года, но из-за недочётов его оставили без движения. Недостатки были устранены в срок и дело приняла к производству судья Абдуллина.

Истец требует «возвратить оборудование, переданное по договорам поставки №BL/0362111/EX-13 от 04.07.2017, №BL/0362111/ EX-15 от 10.08.2017», а именно устройство крепления и переворотов штампов (гидрокантователь), штамп для производства колодца кабельной связи, штамп для производства плиты перекрытия ПП 9.9 (ККС-1) со вставным элементом люковины и без него, вибростол. Подробности пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец учреждена в июне 2016 года для производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Владелец — Наталья Нурмухаметова, директор — Артем Севастьянов.