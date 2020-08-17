Москва, , 03:02 — REGNUM Арбитраж Москвы вернул индивидуальному предпринимателю Роману М. иск, поданный к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и «Белтелекому». Судья Антипина отметила, что претензии были поданы без соблюдения принципа подсудности, передаёт ИА REGNUM.

Судья заявила, что иск об обязании совершить действия и взыскании убытков не содержит «доводов, аргументов, ссылок на иные нормативные акты, предусматривающие возможность обращения истца с подобным иском в арбитражный суд города Москвы без соблюдения правил, установленных ст. 35 АПК РФ».

Суд также уточнил, что один из соответчиков — высшее должностное лицо иностранного государства, «законодательство о статусе и полномочиях которого не предусматривает возможность обращения в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением».

Известно, что свой иск предприниматель мотивировал тем, что в Белоруссии находятся исполнители по гражданско-правовым договорам, которые из-за ограничения доступа к ресурсам интернета в срок не смогли выполнить свои обязательства.

Напомним, в день выборов президента и несколько дней после него у абонентов в Белоруссии был ограничен доступ к ресурсам сети интернет. В «Белтелекоме» заявили, что виной всем кибератаки и пообещали пересчитать платёж.

Ограничение доступа происходило на фоне протестов в Минске, во время которых силовики применяли спецсредства к протестующим и жёстко разгоняли их.