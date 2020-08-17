Москва, , 01:09 — REGNUM В результате проверки 744 нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и России при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров было выявлено Счетной палатой РФ в ходе проверки исполнения бюджета Федеральной таможенной службой (ФТС) в 2019 году. Об этом 16 августа сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что 728 нарушений связанны с неправильной классификацией товаров. также были выявлены 12 фактов неправомерного освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов на временно ввезённый товар. Ещё в трёх случаях не были соблюдены условия временного ввоза транспортных средств международной перевозки и одно нарушение касалось неправомерного занижения размера таможенных платежей в отношении временно ввезённого товара.

Также, по данным аудитора Счётной палаты РФ Андрея Батуркина, Федеральная Налоговая служба (ФНС) допустила ряд нарушений при составлении бюджетной отчётности. В частности, пять юрлиц с суммой задолженности более 500 млн руб. не были включены в раздел «Сведения о просроченной задолженности» формы бюджетного учета сведений по дебиторской и кредиторской задолженности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о результатах проверки Счётной палатой РФ исполнения собственного бюджета в 2019 году.

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