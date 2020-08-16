Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Доходы российского предпринимателя Олега Тинькова попали в сферу интересов американских властей ещё в 2018 года. Об этом 16 августа сообщает в своем материале британское издание The Times.

Олег Тиньков Tinkoff Bank

По данным источника, в конце февраля текущего года российский бизнесмен с семьей перелетел из Фарнборо в Берлин на своем бизнес-джет Dassault Falcon7X, чтобы там отметить день рождения его младшего ребенка. Спустя несколько дней он был задержан в Лондоне по предварительному ордеру, который выписали по запросу американских властей, требующих экстрадиции Тинькова в США. При этом самолетом бизнесмена американские власти интересовались еще в 2018 году.

Издание ссылается на служебную записку, подготовленную к судебному заседанию в июне 2018 года, в которой американское министерство юстиции выражает намерение получить подробную информацию о компании Stark Ltd с острова Мэн. Как следовало из взломанной хакерами базы данных Cayman National Bank, на данную фирму зарегистрирован самолет Тинькова.

Также в материале The Times утверждается, что власти США тогда же проявляли интерес к документам по кредитным и арендным соглашениям компании и в настоящее время счет Stark Ltd должен быть заморожен.

При этом в Cayman National Bank изданию сообщили, что на данный момент банк прекратил работы с клиентами из России, а представитель Олега Тинькова не стал давать свой комментарий по данному поводу.

Напомним, российский бизнесмен Олег Тиньков обвиняется в США в сокрытии доходов от налогов на сумму в $1 млрд после выхода из американского гражданства в 2013 году.