Токио, , 17:40 — REGNUM Согласно исследованию аналитического центра Tokyo Shoko Research, 52 компании в Японии предложили своим сотрудникам выйти на пенсию досрочно, сообщает информационное агентство NHK.

В 2020 году в период с 1 января по 13 августа подобные предложения были сделаны в общей сложности 9323 сотрудникам. Кроме того сообщается, что количество предложений о досрочном выходе на пенсию резко выросло в этом месяце из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Среди этих 52 организаций оказались швейные и текстильные предприятия, фирмы, производящие электроприборы и автомобили, а также компании из сферы ритейла и рестораны.

15 организаций причиной сокращения рабочей силы назвали убытки, вызванные пандемией.

Tokyo Shoko Research предполагает, что, если последствия пандемии останутся столь же губительными для экономики, больше компаний будут поощрять сотрудников к досрочному выходу на пенсию.