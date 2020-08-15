Москва, , 14:39 — REGNUM Правительство Российской Федерации увеличило объем своего резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Об этом сказано в распоряжении председателя правительства России Михаила Мишустина, опубликованном сегодня, 15 августа.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

В распоряжении сказано, что Министерству финансов России поручено внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 тысяч рублей.

Напомним, что ещё 15 апреля председатель правительства Мишустин увеличил резервный фонд на 1,02 млрд рублей за счет бюджетных ассигнований, невостребованных по другим направлениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, незапланированные расходы государства существенно возросли из-за пандемии коронавируса. По ряду расходных статей бюджета пришлось проводить сокращения.