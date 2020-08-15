Село Ворсино, Калужская область, , 11:25 — REGNUM В калужском индустриальном парке «Ворсино» началось строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО «Старомихайловский РПК». На комбинате будут производить рыбные консервы и деликатесную продукцию, как из общедоступных, так и из ценных пород рыб и морепродуктов. Сырье предполагается закупать у российских рыбодобывающих предприятий, а также у зарубежных экспортеров. Об этом 15 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В индустриальном парке «Ворсино» началось строительство рыбоперерабатывающего комбината Admoblkaluga.ru

Планируемый размер инвестиций по проекту составит 600 млн рублей. На комбинате будут работать порядка 100 человек. На предприятии будут открыты консервное производство, цех кулинарии, а также экспериментальные цеха, где будет производиться и фасовка рыбной продукции, копчение и соление. В планах компании также реализация второго инвестиционного проекта по строительству низкотемпературного склада. Для этих целей создано общество с ограниченной ответственностью «Ворсино Айс». Предполагается, что площадь складских помещений составит более десяти тысяч квадратных метров. Здесь можно будет хранить более 35 000 тонн мороженной продукции. Планируемый размер инвестиций по проекту составит около двух миллиардов рублей.

В настоящее время на территории индустриальных парков Калужской области реализуется 117 инвестиционных проектов, 78 предприятий построено и создано 22 тысячи рабочих мест.

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