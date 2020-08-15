Москва, , 08:31 — REGNUM Члены правительства Российской Федерации опубликовали декларации о своих доходах за 2019 год. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно этим данным, председатель правительства России Михаил Мишустин за минувший год заработал 18 235 394,72 руб., также у него есть в собственности земельный участок площадью 5500 кв. м, жилой дом площадью 861,2 кв. м и квартира площадью 141,6 кв. м, все это находится на российской территории.

Годовой заработок министра обороны РФ Сергея Шойгу составил за 2019 год 12 598 074,02 руб. Кроме этого главой минобороны задекларированы земельные участки площадью 2807 кв. м и 17 193 кв. м, жилой дом площадью 1240,4 кв. м, квартира площадью 56,8 кв. м, гараж площадью 133,7 кв. м и мастерская площадью 153,4 кв. м.

Также известно, что доход за прошлый год министра финансов России Антона Силуанова составил 28 090 471,29 руб. Помимо того глава Минфина владеет тремя земельными участками — площадью 9 тыс., 10 тыс. и 22,964 тыс. кв. м, двумя жилыми домами — площадью 152 и 462,9 кв. м, квартирой площадью 253,8 кв. м, двумя нежилыми зданиями — площадью 64,9 и 111,9 кв. м, а также двумя гаражами — площадью 230,5 и 226,2 кв. м. При этом также Силуанов задекларировал четыре машиноместа, три легковых автомобиля и три мотоцикла.

Доход главы МИД России Сергея Лаврова за 2019 год составил 8 489 293,77 руб., кроме этого у него есть в собственности земельный участок площадью 2845 кв. м и жилой дом площадью 499 кв. м (оба объекта — в совместной собственности), также указаны квартира площадью 247,3 кв. м. и гараж площадью 17,7 кв. м — в индивидуальной собственности, а помимо этого, гараж площадью 100 квадратных метров — в совместной собственности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что доходы президента России Владимира Путина за прошедший 2019 год составили 9 726 595 рублей.