Москва, , 01:21 — REGNUM Бывшее здание министерства экономического развития России на Овчинниковской набережной в Москве купила на аукционе за 2,7 млрд рублей структура турецкой компаниEnka — «ЭнкаМос Риджон Б.В.». Материалы торгов опубликованы на площадке «Сбербанк-АСТ».

В аукционе помимо Enka участвовали ООО «А-Инвестмент Групп» и ООО «Автодор Холдинг». Однако здание было продано «ЭнкаМос Риджон Б.В.» за начальную цену аукциона.

Турецкая компания получает десятиэтажное здание площадью более 22 тысяч квадратных метров на пересечении Овчинниковской набережной и Садовнического проезда, а также отдельное двухэтажное строение (280 квадратных метров).

Напомним, что министерство экономического развития переехало в деловой центр «Москва-Сити», министерсву для работы больше не нужны такие значительные площади, как в старом здании.