Москва, , 09:15 — REGNUM Товары московских предприятий будут представлены на первом Всероссийском онлайн-фестивале шопинга. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фестиваль IDRF-Fest пройдет с 22 по 23 августа. Производители в прямом эфире смогут общаться с аудиторией на специализированной цифровой платформе. В свою очередь покупатели получат возможность приобрести продукцию со скидкой до 70%.

«Это новый, предполагающий максимальную вовлеченность, формат торговли. Предприниматели не просто соберут онлайн-витрину с разными товарами и будут ждать продаж, они расскажут о своих коллекциях, познакомят с отраслевыми трендами и дадут полезные советы», — сказала Сергунина.

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