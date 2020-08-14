, 22:04 — REGNUM «Из-за периода маловодья крупным предприятиям, использующим электроэнергию, необходимо рассмотреть вопрос перехода на альтернативные источники энергии», — заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов в ходе правительственного совещания.

По словам высокопоставленного чиновника, по той же причине распределительные компании также не должны превышать установленный лимит потребления электроэнергии во время отопительного сезона.

«Вместе с тем хочу обратить внимание на отсутствие анализа потерь электроэнергии и увеличение дебиторской задолженности. Необходимо эти показатели снижать», — подчеркнул глава правительства.

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