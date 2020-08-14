Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Рассмотрение торгового соглашения между Соединёнными Штатами и Китаем, первоначально намеченное на 15 августа в формате видеоконференции, откладывается из-за проблем с графиком, сообщает 14 августа Reuters.

Задержка связана с продолжающейся в городе Бэйдайхэ (КНР) партийной конференцией Компартии Китая. По данным неназванных, но осведомлённых источников, новая дата переговоров Вашингтоном и Пекином не согласована.

Напомним, в вышеупомянутых переговорах должны были принять участие торговый представитель США Роберт Лайтхизер, американский министр финансов Стивен Мнучин и вице-премьер Китая Лю Хэ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме ранее заявили, что Вашингтон считает темпы закупок в рамках торговой сделки с Китаем в последние недели удовлетворительными и не планирует отказываться от соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: США «удовлетворены» торговым соглашением с Китаем — Кадлоу