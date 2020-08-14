Киев, , 20:48 — REGNUM Министр финансов Украины Сергей Марченко и европейский комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили рынок внешних заимствований.

Об этом сообщила 14 августа пресс-служба украинского министерства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, основной акцент разговора был сосредоточен на рынке внешних заимствований, в частности, успешном размещении Украиной 12-летних еврооблигаций на сумму 2 млрд долларов США под самую низкую ставку с 2007 года.

Кроме того, собеседники обсудили результаты реформы налоговой и таможни, а также недавно подписанное в Брюсселе кредитное соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС на сумму 1,2 млрд евро. Представитель Киева подчеркнул, что этот шаг будет способствовать обеспечению макрофинансовой стабильности.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Марченко заявил, что несмотря на коронавирусный кризис и падение экономики Украины, для реструктуризации долговых обязательств нет оснований — ни политических, ни экономических.

В начале августа в правительстве заявляли, что планируют до конца текущего года получить кредиты на общую сумму более $3,3 млрд от Всемирного банка, МВФ и европейских финансовых институтов.