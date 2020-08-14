Москва, , 20:23 — REGNUM Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев заработал в 2019 году 12 868 818,41 руб., сообщается на сайте правительства РФ в документе, опубликованном 14 августа.

Владимир Колокольцев Archive.government.ru

В собственности Колокольцева находятся, согласно приведённым сведениям, четыре земельных участка, два жилых дома, две квартиры и гаражный бокс.

Также Колокольцеву принадлежат легковой автомобиль Toyota Land Cruiser, автоприцеп 829 450 и мотоцикл BMW K 1200 S.

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