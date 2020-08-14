Москва, , 20:06 — REGNUM Доход российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за прошлый год составил 8 489 293,77 руб., 14 августа сообщается на сайте правительства России.

В документе, содержащем сведения о доходах, расходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера членов правительства РФ за период 1 января 2019 г. — 31 декабря 2019 г., указана недвижимость, находящаяся в собственности главы МИД РФ.

Речь идёт о земельном участке площадью 2845 кв. м, жилом доме площадью 499 кв. м (оба объекта — в совместной собственности).

Кроме того, в декларации указаны квартира площадью 247,3 кв. м. и гараж площадью 17,7 кв. м — в индивидуальной собственности, а также гараж площадью 100 тысяч квадратных метров — в совместной собственности.

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