Архангельск, , 19:41 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин одобрил проект строительства автодороги между Архангельском и Онегой. С просьбой рассмотреть возможность выделения 5,7 млрд рублей на дорогу к главе государства сегодня обратился врио губернатора Александр Цыбульский.

«Онега находится на расстоянии 160 километров от города Архангельска. 115 километров этой дороги находятся в абсолютно ненормативном состоянии. Я лично по ней ездил и скажу вам, что в период осадков или межсезонье это практически отрезанная от Архангельска территория, — сообщил Цыбульский президенту. — Почему важна эта дорога? У нас в своё время решением Правительства город Онега, как моногород, стал территорией опережающего социально-экономического развития. Хороший инструмент развития территории, вместе с тем без дороги использовать сегодня его преимущества фактически невозможно. Потому что даже тех инвесторов, которые готовы вкладываться и в инфраструктуру туристско-рекреационного плана, там есть предприятия, занимающиеся глубокой переработкой древесины, это всё существенным образом ограничивает. И, по сути, северо-западная часть области у нас остаётся экономически слаборазвитой».

Цыбульский отметил, что в перспективе дорога могла бы связать Архангельск с Мурманском, сократив на 500 километров дорогу между двумя северными городами.

«Это было бы первым этапом строительства дороги для соединения с Карелией. И если брать ещё и в международной перспективе, это был бы выход на Финляндию, что тоже могло бы для наших экспортёров быть существенным подспорьем», — подчеркнул глава региона.

5,7 млрд рублей понадобятся на то, чтобы сделать автодорогу в асфальтобетонном исполнении. Срок строительства дорожного полотна займет от четырех до пяти лет.