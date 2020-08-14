Москва, , 19:30 — REGNUM Российский министр обороны Сергей Шойгу в 2019 году заработал 12 598 074,02 руб., сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Сергей Шойгу Mil.ru

Согласно сведениям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных членами российского правительства с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., в собственности главы Минобороны РФ находятся земельные участки площадью 2807 кв. м и 17 193 кв. м.

Также в декларации о доходах указаны жилой дом площадью 1240,4 кв. м, квартира площадью 56,8 кв. м, гараж площадью 133,7 кв. м и мастерская площадью 153,4 кв. м.

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Ранее ИА REGNUM проинформировало о том, сколько за минувший год заработали президент и премьер-министр России.

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