Москва, 14 августа 2020, 19:02 — REGNUM В случае ухода действующего президента Белоруссии со своего поста последствия для экономики Белоруссии будут схожи с той ситуацией, которая сложилась на Украине, после того как Киев сделал окончательный выбор в пользу евроориентации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Как пояснил Колганов, при наличии западных инвестиций в отдельные точки белорусской экономики в целом она ослабнет, а уровень жизни снизится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин заявил, что застрельщиками протестов, которые сейчас проходят в Белоруссии, являются лица, похожие на тех, кто разрушал Советский Союз.