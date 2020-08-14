Москва, , 19:02 — REGNUM В случае ухода действующего президента Белоруссии со своего поста последствия для экономики Белоруссии будут схожи с той ситуацией, которая сложилась на Украине, после того как Киев сделал окончательный выбор в пользу евроориентации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Но схожий не значит идентичный, — подчеркнул он. — Потому что в Белоруссии независимо от смены режима государственный аппарат гораздо сильнее контролирует ситуацию в экономике, чем это было на Украине. И приход в Белоруссию иностранного капитала произойдет на иных условиях, чем на Украине. Конечно, смена режима наверняка приведет к ослаблению государственного контроля, к определенной свободе рук для тех, кто попытается сорвать куш на этих переменах. Но хотя ситуация и будет отличаться от украинской, но в то же время общая тенденция будет схожей».

Как пояснил Колганов, при наличии западных инвестиций в отдельные точки белорусской экономики в целом она ослабнет, а уровень жизни снизится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин заявил, что застрельщиками протестов, которые сейчас проходят в Белоруссии, являются лица, похожие на тех, кто разрушал Советский Союз.