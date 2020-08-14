Чебоксары, , 18:53 — REGNUM Доходы сенаторов от Чувашии за год значительно возросли. Вадим Николаев указал 6,77 млн рублей, Николай Федоров — 6,46 млн рублей, их доходы за год выросли соответственно на 20,1% и 24,74%. Соответствующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на сайте Совета Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Экс-президент Чувашии, первый вице-спикер верхней палаты парламента Николай Федоров задекларировал 6 464 055,79 рубля дохода, что на 24,74% больше, чем было в 2018 году. Доходы сенатора за год выросли более чем на 1,282 млн рублей. Доход супруги вырос с 641 315,39 рубля до 755 039,75 рубля.

Что касается собственности, то за год в собственности супруги появился земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 691 кв. метр, в остальном — без изменений. Федорову принадлежат квартира (265 кв. метров), нежилое помещение (94,1 кв. метра) и автомобиль ГАЗ М-21. В пользовании сенатора находится квартира (126,6 кв. метра), в совместном пользовании четы — дача (187 кв. метров).

Супруга сенатора является собственником земельных участков площадью 1610 и 3593 кв. метров, двух жилых домов площадью 290,9 и 202,6 кв. метра, одного машиноместа, а также трёх квартир площадью 88,1; 126,6 и 65,7 кв. метра.

Вадим Николаев указал 6 770 801,82 рубля дохода. За год его доходы выросли на 20,1%, или на 1,134 млн рублей. У супруги доход упал с 2 032 277,21 рубля до 820 302,95 рубля.

Список собственности четы не изменился. Николаеву принадлежат три земельных участка (3500, 6505 и 22 100 кв. м), жилой дом (107,3 кв. м), три квартиры (58,1 кв. м, 150,1 кв. м и 47,2 кв. м), гараж (37 кв. м), в пользовании семьи находится квартира площадью 90 кв. м. Он по-прежнему владеет иномаркой BMW-740LixDrive и двумя снегоходами. Супруге принадлежат иномарка Audi Q5 и трактор «Беларус», в пользовании находятся земельный участок, дом, квартира и гараж.

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