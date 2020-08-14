Москва, , 18:50 — REGNUM Застрельщиками протестов, которые сейчас проходят в Белоруссии, являются лица, похожие на тех, кто разрушал Советский Союз, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это в основном дети и внуки существующей лукашенковской бюрократии и капитала, сращенного с лукашенковской бюрократией, — сказал экономист. — Им нужно использовать власть и ресурсы отцов и дедов для того, чтобы разрушить страну, дабы получить карьеру и всё остальное на Западе. В некотором смысле лукашенковская система сама вырыла себе могилу. Своих детей они учили если и не Западе, то в Белоруссии по американским учебникам экономики, менеджмента, политэкономии и философии. Вот и получили результат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бузгалин отметил, что Европе не нужны ни белорусские трактора, ни грузовики, ни продукция сельского хозяйства.

Читайте ранее в этом сюжете: Белорусским предприятиям не стать филиалами крупных мировых ТНК – прогноз