Москва, , 18:49 — REGNUM Доход российского премьер-министра Михаила Мишустина за 2019 г. составил 18 235 394,72 руб., сообщили 14 августа в пресс-службе правительства РФ.

Владимир Путин и Михаил Мишустин Kremlin.ru

В его пользовании, согласно сведениям о доходах за минувший год, находятся земельный участок площадью 5500 кв. м, жилой дом площадью 861,2 кв. м и квартира площадью 141,6 кв. м.

Земельный участок, дом и квартира находятся на территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в 2019 году заработал 9 726 595 руб.

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